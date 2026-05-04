Şişli'de Mısırlı turistin hayatını kaybettiği kaza kamerada

04.05.2026 11:05
Şişli'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Mısır uyruklu Asma Salah H. hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Halaskargazi Caddesi'nde 14 Nisan'da otomobilin çarpması sonucu hastanede tedavi altına alınan Asma Salah H'nin, kazadan bir hafta sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Mısırlı turistin karşıya geçmek için yolun ortasındaki refüjde beklemesi, kontrolden çıkan otomobilin de kadına çarpması yer alıyor.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü N.S. sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

