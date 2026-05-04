Mardin'de 3 çocuk annesi Kader evinde ölü bulundu

04.05.2026 11:28  Güncelleme: 11:30
Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 çocuk annesi Kader Acar (25), evinde iple asılı halde ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kuyulu Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi cezaevinde olan ve 3 çocuğuyla yaşayan Kader Acar'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Kader Acar'ı tavana bağlanan ipe asılı halde ölü buldu. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Acar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

