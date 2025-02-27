Alanya Belediye Başkanı Özçelik, Toslak Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Alanya Belediye Başkanı Özçelik, Toslak Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Toslak Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelerek, Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaptıklarını ve projelerini anlattı.

27.02.2025 13:39
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(ALANYA)- Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Toslak Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediye ile iş birliği halinde çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Özçelik, " Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'ten Allah razı olsun. Destekleriyle Antalya bölgesinde biz bu işi başaracağız" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Toslak Mahallesi'nde katıldığı davette vatandaşlarla buluştu. Başkan Özçelik'e, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, CHP Meclis Üyeleri, CHP Kadın ve Gençlik Kolları Üyeleri, Belediye batı bölgesi teknik ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Gazi Öten, ASAT Müdürü Ümit Demirel, İtfaiye Müdürü Hasan Çelik, Kırsal Hizmetler Sorumlusu Ahmet Uzun, Mezarlıklar Sorumlusu Yakup Gök ve Ulaşım Sorumlusu Barış Aslan eşlik etti.

" Alanya Belediyesi'nde her şeyi sıfırdan planlıyoruz"

Burada vatandaşlara hitap eden Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Alanya Belediyemizin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyemizin Alanya'dan sorumlu müdürleri, amirleri de var. Birlikten kuvvet doğar anlayışı ile Büyükşehir Belediyemizle el ele vererek, Alanya'mızın merkezinden kırsalına kadar her noktasında iş birliği halinde çalışmaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'ten Allah razı olsun. Destekleriyle Antalya bölgesinde biz bu işi başaracağız. Biz seçimi bitirip, 'Eyvallah arkadaş' deyip gitmedik. Bugün buradayız. Yapabildiklerimiz var, yapacaklarımız var. Alanya Belediyesi'nde her şeyi sıfırdan planlıyoruz. Her şeyin başında bizzat bulunmak için çabalıyorum. Birleşe birleşe başardık ve yine başaracağız" dedi.

Başkan Özçelik, konuşmasının ardından vatandaşların taleplerini dinleyip notlar aldı. Başkan Özçelik, içten misafirperverlikleri için Toslak Mahallesi sakinlerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alanya Belediye Başkanı Özçelik, Toslak Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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