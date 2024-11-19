Alanya Belediyesi, Sağanak Yağış Sonrası Kapanan Yolları Açtı - Son Dakika
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Alanya Belediyesi, Sağanak Yağış Sonrası Kapanan Yolları Açtı

Alanya Belediyesi, Sağanak Yağış Sonrası Kapanan Yolları Açtı

Alanya Belediyesi ekipleri, etkili olan sağanak yağış sonrası kapanan yolları gece boyunca süren çalışmalarla açtı. Mahalle muhtarları, belediyenin hızlı ve etkin müdahalesinden dolayı teşekkür etti.

19.11.2024 11:15  Güncelleme: 11:18
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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi ekipleri, ilçede geçen günlerde etkili olan sağanak yağışın ardından kapanan yollara müdahale etti. Gece boyunca devam eden çalışmalar, sabahın erken saatlerinde tamamlandı.

Kış mevsiminin gelmesiyle Alanya'da hafta sonu sağanak etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren yağmurdan sonra pek çok yol trafiğe kapandı. Bölge muhtarları ile irtibat halinde çalışan Alanya Belediyesi ekipleri; Bademağacı, Mahmutseydi, Asmaca, Süleymanlar ve Mahmutlar mahallelerinde yağmurdan kapanan yollara anında müdahale etti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağış ile teyakkuza geçerek çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Çözüm Masası'na muhtarlar ve vatandaşlardan gelen taleplere hızla cevap veren ekipler, yol açma çalışmalarını sabah saatlerinde tamamladı.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de çalışmaları koordine ederek, sahadaki ekiplerden bilgi aldı.

Çalışmalara katılan Bademağacı Muhtarı Hidayet Tufan, taleplerine anında yanıt veren Alanya Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Dün gece olan sağanak yağıştan dolayı yollarımız kapanmıştı. Alanya Belediyesi'ni aradık ve gece anında müdahale ettiler. Yollarımız açıldı. Sabah saatlerine kadar ekipler çalışmalarını sürdürdüler. Alanya Belediye Başkanı'mız Sayın Osman Tarık Özçelik'e, başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize ve tüm personele hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Mahmutseydi Muhtarı Resul Bülbül ise kapanan yolları Çözüm Masası aracılığıyla belediye ileten vatandaşların anında karşılık bulduğunu belirterek, "Son birkaç gündür yağan yoğun yağmurlardan dolayı, özellikle BOTAŞ'ın çalışma yaptığı, toprak kayması olan ve büzlerin tıkandığı yerlerde Alanya Belediyemiz anında müdahaleyle, yollarımızı açtılar. Çözüm Masasına talepte bulunan vatandaşlarımızın istekleri de anında yerine getirildi. Bu çalışmaları nedeniyle belediye başkanımıza, başkan yardımcılarımıza ve tüm çalışanlara mahallem adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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