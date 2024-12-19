Alanya Belediyesi Yeni Bakım Müdürlüğü ile Araç Bakımlarına Başladı - Son Dakika
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Alanya Belediyesi Yeni Bakım Müdürlüğü ile Araç Bakımlarına Başladı

Alanya Belediyesi Yeni Bakım Müdürlüğü ile Araç Bakımlarına Başladı

Alanya Belediyesi, 2025 yılı öncesi tüm araçlarının kapsamlı bakıma alınması için yeni kurulan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü çalışmalara başladı. Başkan Özçelik, bu çalışmaların halkın hizmet kalitesini artıracağını söyledi.

19.12.2024 14:26  Güncelleme: 15:08
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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi bünyesinde yeni kurulan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından 2025 yılında kaliteli ve kesintisiz hizmet için belediyeye ait tüm araçlar sırasıyla kapsamlı bakıma alındı.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in talimatıyla kurulan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü çalışmalarına başladı. Hüseyin Marçıl'ın müdürlüğünü yaptığı yeni birim, belediyenin tüm araçlarının tamir, bakım ve boya işlemlerini gerçekleştiriyor. Sırasıyla yapılan çalışmalarda araçların arızaları giderilecek ve tamir, bakım, boyamaları yapılacak.

Çalışmaları değerlendiren Başkan Özçelik, "Belediyemize büyük katkısı olacağını düşünerek hayata geçirdiğimiz Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğümüz çalışmalarına başladı. 2025 yılı öncesi tüm araçlarımızın bakımlarını yapmaya başladık. Halkımıza kaliteli ve kesintisiz hizmet sağlamak adına kapsamlı bakıma alınan araçlarımızı vatandaşlarımızın hizmetinde yoğun olarak kullanacağız. Müdürlüğümüz tarafından düzenli olarak araçlarımızın bakımlarını yaparak, maddi olarak da tasarruf sağlayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alanya Belediyesi Yeni Bakım Müdürlüğü ile Araç Bakımlarına Başladı - Son Dakika

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