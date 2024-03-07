Alanya'da 2 Ayda 14 Bin 997 Sürücüye 57 Milyon 599 Bin 618 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Alanya'da 2 Ayda 14 Bin 997 Sürücüye 57 Milyon 599 Bin 618 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Alanya\'da 2 Ayda 14 Bin 997 Sürücüye 57 Milyon 599 Bin 618 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 ay süren trafik denetimlerinde kurallara uymayan 14 bin 997 sürücüye toplamda 57 milyon 599 bin 618 lira cezai işlem uygulandı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 86 bin 631 araç ve 20 bin 657 motosiklet kontrol edildi. Denetimler sonucunda 1133 araç ile 442 motosiklet trafikten men edilirken, 396 sürücünün ehliyetine el konuldu.

07.03.2024 18:23  Güncelleme: 18:27
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 ayda yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan 14 bin 997 sürücüye 57 milyon 599 bin 618 lira cezai işlem uygulandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma ekipleri, 1 Ocak - 7 Mart arasında ilçede gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde 86 bin 631 aracı ve 20 bin 657 motosikleti kontrol etti.

Çalışmalar kapsamında 1133 araç ile 442 motosiklet trafikten men edildi, 396 sürücünün ehliyetine el konuldu.

14 bin 997 sürücüye 57 milyon 599 bin 618 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanya'da 2 Ayda 14 Bin 997 Sürücüye 57 Milyon 599 Bin 618 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da 2 Ayda 14 Bin 997 Sürücüye 57 Milyon 599 Bin 618 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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