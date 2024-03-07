Alanya\'da 2 Ayda 14 Bin 997 Sürücüye 57 Milyon 599 Bin 618 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 ayda yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan 14 bin 997 sürücüye 57 milyon 599 bin 618 lira cezai işlem uygulandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma ekipleri, 1 Ocak - 7 Mart arasında ilçede gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde 86 bin 631 aracı ve 20 bin 657 motosikleti kontrol etti.
Çalışmalar kapsamında 1133 araç ile 442 motosiklet trafikten men edildi, 396 sürücünün ehliyetine el konuldu.
14 bin 997 sürücüye 57 milyon 599 bin 618 lira para cezası uygulandı.
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Yeşilçam nostaljisi konseptiyle açılan ve antika eşyalarla süslenen kafe, sinema yıldızlarının posterleriyle dikkat çekiyor. Kafe işletmecisi Fırat Kılıçlı, müşterilere Yeşilçam ruhunu yaşattıklarını belirterek, haftanın iki günü nostalji gecesi düzenlediklerini ve insanların burada mutlu olduklarını söyledi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir otomobilin bisikletli çocuğa çarpması sonucu yaşanan zincirleme kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Zonguldak Belediye Sineması açılışına katıldı. Açılışta konuşan Kacır, sinema binasının kentin kültür sanat iklimine canlılık getireceğini belirtti. Ayrıca, Bakan Kacır, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gençlerle bir araya gelerek Türkiye'nin havacılık serüvenini anlattı ve gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarını inceledi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen 8. Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda Türk milli okçuları 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Bu başarıyla birlikte milli takım, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na 2 kota elde etti. Turnuvanın son gününde yapılan madalya atışlarında Yiğit Caner Aydın ve Öznur Cüre Girdi altın madalya kazandı. Ayrıca Makaralı Yay Açık Karışık Milli Takımı altın, Klasik Yay Açık Karışık Milli Takımı ise bronz madalya elde etti. Daha önceki günlerde ise Yiğit Caner Aydın ve Nil Mısır, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota almıştı.
Karamık, kadınlara yönelik şiddet ve eşitsizlikle mücadelelerinin süreceğini belirterek, kadınların daha görünür ve güçlü olması için çalışacaklarını ifade etti. Ayrıca, Gazze'de yaşanan şiddetin ve hak ihlallerinin görmezden gelindiğini vurguladı ve Türkiye'nin kadınların gücüyle güçlü bir toplum olabileceğini söyledi.
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 309,6 puan artarak 9.054,18 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 8.797,54, en yüksek 9.054,18 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,54 artışla 9.054,18 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı 2.152 dolar olarak belirlendi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 81,9 dolardan işlem görüyor.
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