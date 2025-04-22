Alanya'da 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar Eğlenceli Etkinliklerle Bayramı Kutladı

(ANTALYA) - Alanya Belediyesi Rüya İpekten ve Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi'nde 23 Nisan coşkusu yaşandı. Çocukların bayram sevincine ortak olan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Çocuklarımızla beraber memleketimizi aydınlık günlere götüreceğiz" dedi.

Alanya Belediyesi'nin Oba Mahallesi'nde hizmet veren Rüya İpekten ve Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yaptı.

Kreş bahçesinde gerçekleşen etkinliğe, Başkan Özçelik, Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, kreş öğretmenleri ve öğrencilerin aileleri katıldı. Türk bayrakları ve balonlarla kırmızı beyaza bürünen kreş bahçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan pek çok eser sergilendi.

Kreş öğrencileri sınıflar halinde hazırladıkları gösterileri, protokol üyeleri ve aileleri için sahneledi. Marşlar ve çocuk şarkıları eşliğinde yapılan gösteriler, aileler tarafından ayakta alkışlandı. Programın son kısmında ise öğrenciler jonglör ve palyaço gösterileri ile eğlendi.

Programın açılış konuşmasını Konukçu yaptı. Belediyede özellikle sosyal politikalarla ilgili görev almak istediğini vurgulayan Konukçu, şunları söyledi:

"Çocuklarımız mutlu olsun diye çalışıyoruz"

"En çok önemsediğimiz alan okul öncesi eğitimdir. Okul öncesi eğitimini iyi başarmış toplumların, çocuklarını geleceğe daha iyi hazırladığını biliyoruz. Belediyemizin çocuk akademileri de bu anlamda çok önemli bir yer tutuyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve belediye çalışanlarımıza öncelik verdiğimiz bir politika izliyoruz. Çocuklarımızın eğitim yapılandırmasını yaparken hem duygusal hem sosyal becerilerini geliştirdiğimiz, çocuğun kendisini tanıdığı ve gelecekteki yatkınlığının ne olduğunu anlamaya çalıştığımız bir şekilde yapıyoruz. Belediye olarak eğitim politikamızda, üniversite akademileri ile de iş birliği yaparak hem müfredatımızın bilimsel bir şekilde oluşturulması hem de öğretmenlerimizin sınıf içi süreçlerinin daha nitelikli olması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Hep daha iyiyi hep daha güzeli, siz çocuklarımız mutlu olsun diye yapıyoruz. Çocuklarımızın okula gelirken ne kadar mutlu olduklarını gözlemleyebiliyoruz. İçinde Cumhuriyet ve Atatürk sevgisi olan bir öğrenme ortamı olmasını önemsiyoruz. Biz bunları toplumun ortak değeri olarak görüyor ve siyaset üstü bir konu olarak benimseyip o şekilde çalışıyoruz. Ulusal bayramlarımızın değerini çocuklarımızın anlaması, kendileri hazırladıkları etkinliklerle bugünü bir şenliğe dönüştürmeleri, keyif alarak, Cumhuriyeti ve Atatürk'ü severek büyümeleri için programlar hazırlayıp, sizlerin önüne geliyoruz. Bunu çok önemsediğimizi bilmenizi isterim."

Özçelik ise şöyle konuştu:

"Çocuklarımızla beraber memleketimizi aydınlık günlere götüreceğiz"

"Bana ara ara soruyorlar. 'Bu kadar işin içerisinde neden belediye başkanı oldunuz' diyorlar. İşte buradaki çocuklarımız için oldum. Bu memleketi biz, Ulu Önderimiz Atatürk'ün çizdiği yolda ilerletmeye devam edersek, ilelebet Cumhuriyetimiz payidar olacaktır. Biz bu yoldan hiçbir şekilde şaşmadan yürümeye devam edeceğiz. Ben ve arkadaşlarım bu hizmetlere devam edeceğiz. Faruk Başkanımın koordinesinde yürütülen çalışmalarla belirli şartlar ve standartlarda sizlere hizmet veriyoruz. Bugün dünden daha iyiyiz, yarın da bugünden daha iyi olacağız. Alanya'mız için, memleketimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızla beraber memleketimizi aydınlık günlere götüreceğiz. 23 Nisan, Ulu Önderimiz Atatürk'ün dünyada bir örneği olmayan şekilde çocuklara hediye ettiği bir gündür. Önderimiz, çocuklarımız daha göz önünde olsun, çocuklarımızı daha iyi eğitelim diye 100 yıl öncesinden bu bayramı onlara armağan etmiştir. Biz bunu hep beraber devam ettireceğiz."

Özçelik, programının ardından çocukların sanat yoluyla kendilerini ifade etme biçimlerini, yaratıcılıklarını gözler önüne sermelerini sağlayan ve Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında açılan sergiyi ziyaret etti. Minik öğrencilerin yaptığı çalışmaları çok beğendiğini belirten Özçelik, ilerleyen günlerde belediyenin pek çok alanında buradaki eserleri kullanacaklarını söyledi.