Alanya\'da 6. Kattaki Evde Yangın Paniği

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın 6'ncı katındaki evde çıkan yangında alevler paniğe neden oldu.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

HABER- KAMERA Alkın BİRİCİK ALANYA,