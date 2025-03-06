Alanya'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alanya'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri

Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Etkinlikler arasında söyleşiler, atölye çalışmaları ve paneller yer alacak.

06.03.2025 16:38  Güncelleme: 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi iş birliğinde, ilçedeki kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin kadın kollarının katkılarıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Alanya Kent Konseyi koordinasyonunda ve Alanya Belediyesi iş birliğinde Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında kadın haklarına dikkati çekmek, dayanışmayı güçlendirmek ve kadın emeğini görünür kılmak için etkinlikler yapılacak.

Etkinlikler, yarın saat 11.00'de "Güçlü Kadın Güçlü Toplum" söyleşisi ile başlayacak, saat 13.00'te atölye çalışması ve saat 15.30'ta "Trafikte Kadın Olmak" paneli ile devam edecek. 8 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te Atatürk Anıtı önünde resmi tören ve çelenk sunumu yapılacak. Alanya Kent Konseyi koordinasyonunda siyasi partiler, kurumlar ve sivil toplum temsilcileri günün anlam ve önemine ilişkin farkındalık töreni gerçekleştirilecek. Etkinlikler saat 14.00'te "Dünya Kadınları Alanya'da Buluşuyor" ile devam edecek. Kadın Türküleri Konseri ise aynı gün saat 15.00'te katılımcılarla buluşacak. Etkinlikler, 10 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Gösterisi ile sona erecek.

Kaynak: ANKA

Alanya Belediyesi, Yerel Haberler, Kadınlar Günü, Kent Konseyi, Etkinlikler, Emekçi, 8 Mart, Alanya, Güncel, Kadın, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:03:31. #7.12#
SON DAKİKA: Alanya'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.