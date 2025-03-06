Alanya'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri

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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi iş birliğinde, ilçedeki kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin kadın kollarının katkılarıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Alanya Kent Konseyi koordinasyonunda ve Alanya Belediyesi iş birliğinde Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında kadın haklarına dikkati çekmek, dayanışmayı güçlendirmek ve kadın emeğini görünür kılmak için etkinlikler yapılacak.

Etkinlikler, yarın saat 11.00'de "Güçlü Kadın Güçlü Toplum" söyleşisi ile başlayacak, saat 13.00'te atölye çalışması ve saat 15.30'ta "Trafikte Kadın Olmak" paneli ile devam edecek. 8 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te Atatürk Anıtı önünde resmi tören ve çelenk sunumu yapılacak. Alanya Kent Konseyi koordinasyonunda siyasi partiler, kurumlar ve sivil toplum temsilcileri günün anlam ve önemine ilişkin farkındalık töreni gerçekleştirilecek. Etkinlikler saat 14.00'te "Dünya Kadınları Alanya'da Buluşuyor" ile devam edecek. Kadın Türküleri Konseri ise aynı gün saat 15.00'te katılımcılarla buluşacak. Etkinlikler, 10 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Gösterisi ile sona erecek.