Alanya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri Başlıyor

Güncel

(ANTALYA) - Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Yeni Alanyalılar Platformu tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir dizi program hazırlandı. "Dünya Kadınları Alanya'da Buluşuyor" sergisi ve 4 farklı ülkenin halk dansları gösterileri 8 Mart Cumartesi günü eski belediye binası giriş katında vatandaşlarla buluşacak.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Alanya Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle 8 Mart Cumartesi günü kutlanacak. Etkinlikler kapsamında Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Yeni Alanyalılar Platformu tarafından da bir program hazırlandı. Programda, Dünya Kadınlarını Alanya'da Buluşturacak bir sergi ve farklı ülkelerin kadınları tarafından hazırlanan halk dansları yer alacak.

Dünya Kadınları Alanya'da Buluşuyor ismi ve "Sanat Birleştirir" slogani ile hazırlanan sergide, 11 ülkeden 19 kadın sanatçı eski belediye binasında bir araya geliyor. Dünya kadınlarını buluşturan sergide, kadınlar el emeği eserlerini vatandaşların beğenisine sunacak. Yağlı boya tablolar, takılar, seramik tasarımlar, çeşitli renk ve desenlerde kumaş çalışmaları, ahşap yakma tekniği ile hediyelikler, nakış, ipek kozası çiçekler, iğne oyası ve kat'ı başta olmak üzere daha pek çok özel ürünün yer alacağı sergi, izleyicilerle bulaşmayı bekliyor.

Dans ve müzik performansları yer alacak

Programın dikkat çeken bir diğer bölümünde ise Türkiye, Kazakistan, Özbekistan ve Ukrayna'dan katılan "Dünya Kadınları Dans ve Müzik Performansları" yer alacak. Aynı zamanda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen zeybek kurslarına devam eden kursiyerlerden bir grup kadın tarafından da Alanya Zeybeği oynanacak.

Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, 8 Mart Cumartesi saat 14.00'te eski belediye binasında açılacak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi ve dans gösterilerine bütün vatandaşları davet etti. Ayrıca bir hafta açık kalacak serginin vatandaşlar tarafından ücretsiz ziyaret edilebileceğini açıkladı.