3 KİŞİ TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde Harun Köleoğlu'nun çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişi, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.A., babası M.A. ve olayla ilgisi olduğu öğrenilen Harun Köleoğlu'nun abisi E.K. tutuklandı, M.T. ve M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Av Tüfeğiyle Ölüm: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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