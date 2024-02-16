Alanya'da avokado hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da avokado hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Alanya\'da avokado hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde evin önünde bulunan 750 avokadonun çalındığı ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan operasyonda K.Y. ve A.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

16.02.2024 13:17
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Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), evin önünde kasalar içindeki 750 avokadonun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgede inceleme yapan ekipler, kimlikleri belirlenen K.Y. ve A.K'yi (24) operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Alanya'da avokado hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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