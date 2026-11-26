Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadının 5. kattan düşerek ağır yaralanmasıyla ilgili iki kişi tutuklandı.

Çıplaklı Mahallesi'nde oturan N.A.'nın (26), binanın 5. katındaki dairenin balkonundan düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nazlı Ay yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, olay sırasında evde bulunduğu belirlenen Nazlı Ay'ın erkek arkadaşı M.E. (27) ile G.G.'yi (24) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.