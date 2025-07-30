Alanya'da Bir Kişi Ölü Bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi evinin önünde ölü bulundu.
Hacet Mahallesi Kırlangıç Sokak'taki evinin bahçesinde Ercan Yapanlar'ı (58) hareketsiz halde gören komşusu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Yapanlar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından Alanya Belediyesinin morguna götürüldü.
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