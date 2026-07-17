Alanya\'da Cinsel Saldırı ve Gasptan Tutuklama

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Kazakistan uyruklu A.B. (35) adlı kadına cinsel saldırıda bulunup telefonunu gasbettiği iddia edilen Suriye uyruklu Muhammed A. (24) tutuklandı.

İddiaya göre, önceki gece Barlar Sokağı'nda tanışan A.B. ile Muhammed A., birlikte Sahire Tüzün Caddesi'ndeki otele gitti. Bir süre sonra Muhammed A. otelden ayrıldı. A.B. ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, Muhammed A.'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu ve cep telefonunu gasbettiği ihbarında bulundu. Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muhammed A.'yı sahil yolunda yakalayıp gözaltına aldı. Polis merkezinde tercümanla ifadesi alınan Muhammed A., işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli, tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.