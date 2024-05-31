Alanya\'da çocukların çakmakla çıkardığı yangın hasara neden oldu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, çocukların çakmakla kartonları tutuşturması nedeniyle bir binanın bodrumunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Payallar Mahallesi Gökçeler Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın bodrumundan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden söndürdü.

Yangın sebebiyle bodrumda hasar meydana geldi.

Olay yerinde inceleme yapan polisler, yangının 4 yaşındaki iki çocuğun çakmakla kartonları tutuşturmasıyla çıktığını belirledi.