Alanya'da Döviz Bürosuna Soygun Girişimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanya'da Döviz Bürosuna Soygun Girişimi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maskeli ve silahlı bir şüpheli Alanya'da döviz bürosuna soygun girişiminde bulundu. Kaçtı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde döviz bürosuna gelen maskeli ve silahlı şüpheli soygun girişiminde bulundu. Şüpheli, arbede sırasında komşu esnafın dükkana gelmesiyle kaçtı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi, Ahmet Tokuş Bulvarı'ndaki döviz bürosunda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen maskeli ve silahlı şüpheli döviz bürosu işletmecisi Y.E.'den para istedi. Şüpheli ile Y.E. arasında arbede çıktı. Arbede sırasında Y.E. yüzüne darbe aldı, şüpheli de para alamadan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

'ÜSTÜNE ATLAMAYA ÇALIŞTIM, SILAHINI DOĞRULTTU'

Olay sırasında yan dükkandaki esnaf Deniz Demez (42), "İçeriden farklı sesler geldi. Merdivenlerden yukarı bir kişi gördüm. İş yeri sahibi yerde yatıyordu. Ben de şüphelinin üstüne atlamaya çalıştım. Silahını doğrulttu. Ondan sonra kaçtı. Olay sonrası herkes toplandı. Polis geldi. İş yeri sahibinin sağlığı iyi. Hiçbir şey çalınmadı. Yüzü maskeliydi. Eldiven yoktu. Biraz uzun boyluydu. Genç olduğu belliydi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Alanya, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Döviz Bürosuna Soygun Girişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“İslami NATO“ genişliyor Bir ülke daha davet gitti "İslami NATO" genişliyor! Bir ülke daha davet gitti
İBB’den Eğitim Dönemi İçin Ulaşım Tedbirleri İBB'den Eğitim Dönemi İçin Ulaşım Tedbirleri
“Paranız terör örgütüne gidecek“ deyip kandırdılar "Paranız terör örgütüne gidecek" deyip kandırdılar
Yeni Parti’nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti Yeni Parti'nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti
Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti Her an patlatabilirler Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti! Her an patlatabilirler

11:40
UEFA kulüp sıralaması güncellendi İşte zirvedeki Türk takımı
UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı
11:36
Nepal’den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
Nepal'den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
10:47
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
10:45
Aydınspor’un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu Yüzlerce başvuru yapıldı
Aydınspor'un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu! Yüzlerce başvuru yapıldı
10:27
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı
09:46
MEB duyurdu Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 12:06:00. #7.13#
SON DAKİKA: Alanya'da Döviz Bürosuna Soygun Girişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement