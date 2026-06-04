Alanya'da Dünya Çevre Günü Etkinliği - Son Dakika
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Alanya'da Dünya Çevre Günü Etkinliği

04.06.2026 21:34
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Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi ile deniz temizliği hedeflendi, ödüller dağıtıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi" programı yapıldı.

Damlataş 100. Yıl Atatürk Parkı'nda "Antalya'da Deniz Hep Temiz" sloganıyla düzenlenen programa, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Uyar, TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, belediye başkan danışmanları, meclis üyeleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

Programda konuşan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Antalya genelinde "Antalya'da Deniz Hep Temiz" mottosuyla somut bir hedef belirlendiğini dile getirerek denizlerin temiz tutulması ve gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması gerektiğini vurguladı.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Uyar da çevresel çabaların nihai amacının sürdürülebilir bir çevre oluşturmak olduğunu kaydetti. Atık üretiminin azaltılması gerektiğine dikkati çeken Uyar, Alanya Belediyesi olarak ilgili birimlerle önemli uygulamaları ve çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade etti.

Program kapsamında Alanya Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası'nda dereceye giren okullara ödülleri verildi. Eko-Okul Projesi kapsamında Yeşil Bayrak almaya hak kazanan 15 okula da bayrakları teslim edildi.

Belediye tarafından çevre bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen En Güzel Balkon ve Bahçe Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği program, protokol üyeleri ve öğrencilerin sahil şeridinde çöp toplamasıyla devam etti.

Etkinlikte ayrıca geri dönüşüm temalı kent mobilyaları, elektronik atıklardan yapılan heykeller ve deniz atıklarından tasarlanan çeşitli sanat eserleri sergilendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Dünya Çevre Günü Etkinliği - Son Dakika

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