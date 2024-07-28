Antalya'nın Alanya ilçesinde, başkasına ait otomobil ile drift yaptığı tespit edilen ehliyetsiz sürücüye ve araç sahibine 64 bin 626 lira ceza uygulandı.
Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde 33 AES 025 plakalı otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, bölgede drift yaptığı tespit edilen ehliyetsiz sürücülerle aracın sahibine 64 bin 626 lira cezai işlem uyguladı.
Öte yandan sürücünün drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Ehliyetsiz Sürücüye ve Araç Sahibine Yüksek Cezalar - Son Dakika
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