Alanya'da En Güzel Balkon Bahçe Yarışması Kazananları Belli Oldu

(ANTALYA) - Alanya Belediyesi tarafından 1994 yılından bu yana düzenlenen "En Güzel Balkon Bahçe" yarışmasının kazananları belirlendi.

Bu yıl 15 Mart 2025 tarihinde başlayan "En Güzel Balkon Bahçe" yarışmasının başvuruları, 20 Mayıs 2025 tarihinde sona erdi. Başvurular jüri tarafından değerlendirilerek, dereceye giren balkon ve bahçe düzenlemeleri belirlendi.

Değerlendirme toplantısında Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Reyhan Erdoğan, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Peyzaj Mimarları Odası Alanya Temsilcisi Kübra Tuğçe Bekrioğlu, Peyzaj Mimarı Hande Doru, Peyzaj Mimarı Fatma Yıldız, Alanya Kent Estetik Kurulu ÜyesiPeyzaj Mimarı Enes Dalabasmaz, AFSAK Dernek Başkanı İlhami Yetkin'den oluşan jüri heyeti, başvuruları inceleyerek kazanan katılımcıları belirledi.

Dereceye girenlere ödülleri, 11 Haziran 2025 tarihinde Yeni Alanya Belediye binası önünde düzenlenecek "Alanya Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında takdim edilecek. Birincilere 15 bin TL, ikincilere 10 bin TL, üçüncülere 7 bin 500 TL para ödülü dağıtılırken, plaket ve mansiyon ödülleri de sahiplerini bulacak.