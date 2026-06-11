Alanya'da Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da Firari Hükümlü Yakalandı

11.06.2026 14:46
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Kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan C.B., Alanya'da yapılan operasyonla yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada "resmi belgede sahtecilik", "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan C.B'nin (47) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.

Saray Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Alanya, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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