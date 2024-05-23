Alanya'da Gaz Sızıntısından Zehirlenen Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Alanya'da Gaz Sızıntısından Zehirlenen Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

Alanya\'da Gaz Sızıntısından Zehirlenen Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenen Ali Elitok (72) ve eşi Akkız Elitok (73) hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan çiftin ölüm nedeni, yapılan incelemede mutfakta açık unutulan ocaktan sızan gaz olduğu tespit edildi. Cenazeler, Alanya Belediyesi Morguna götürüldü.

23.05.2024 22:59
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Sugözü Mahallesi Kütürüp Beleni mevkisinde bir apartmanda yaşayan Ali Elitok (72) ve eşi Akkız Elitok'u (73) evin salonunda hareketsiz gören yakınları durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yaşlı çiftin mutfakta açık unutulan ocaktan sızan gaz nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin cenazeleri, Alanya Belediyesi Morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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