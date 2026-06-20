Alanya'da Köpek Eziyetine Gözaltı - Son Dakika
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Alanya'da Köpek Eziyetine Gözaltı

20.06.2026 18:32
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Antalya Alanya'da sıcak havada köpeğini yürüterek ölümüne neden olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde "Çin aslanı" cinsi köpeği sıcak havada uzun süre yürüterek ölümüne neden olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, sosyal medyadaki ihbarlar ve paylaşılan görüntüler doğrultusunda, ilçede bir kişinin köpeğini sıcak havada uzun süre yürüterek eziyet ettiği ve hayvanın telef olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen teknik incelemenin ardından, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.Y., polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Can dostlarımıza yönelik hiçbir kötü muamele kabul edilemez. Hayvan haklarının korunması konusundaki kararlılığımız hassasiyetle devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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