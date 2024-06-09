Alanya\'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, minibüsle çarpışan motosikletin 23 yaşındaki kadın sürücüsü hayatını kaybetti.
Halime Kat'ın (23) kullandığı 07 BPA 379 plakalı motosiklet, Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda, M.E. (23) idaresindeki 07 BPV 743 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Kat, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.
Minibüs sürücüsü M.E. gözaltına alındı.
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