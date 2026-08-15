Alanya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Alanya'da motosikletin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Selahattin Boz (26) idaresindeki 07 HKJ 28 plakalı motosiklet, Bayır Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Boz'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan motosikletteki Ali Doğan (51), ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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