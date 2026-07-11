Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Özgür Metin'in (47) kullandığı 07 BJV 537 plakalı motosiklet, Kestel Mahallesi mevkisinde bariyere çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Metin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi, Alanya Belediyesinin morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü - Son Dakika
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