Alanya\'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü Furkan Barış Aksoy (21) hayatını kaybetti, beraberindeki Y.E.Ç. yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ALTSO Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Furkan Barış Aksoy'un kullandığı 06 DUZ 241 plakalı motosiklet refüje, ardından ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Motosikletteki Y.E.Ç. ise ekipler tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.