Alanya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

06.04.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da vinçle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü Natalia Vorobeva yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde vinçle çarpışan elektrikli üç tekerlekli motosikletin sürücüsü Rusya uyruklu Natalia Vorobeva (50) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Antalya'dan Alanya yönüne giden A.A. (39) idaresindeki 07 AYC 586 plakalı vinç, yolun sağından ana yola çıkan Rusya uyruklu Natalia Vorobeva yönetimindeki 07 MC 5703 plakalı elektrikli üç tekerlekli motosikletle çarpıştı. Kazada Vorobeva ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vorobeva, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Natalia Vorobeva, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Vinç sürücüsü A.A. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uluslararası, Antalya, Alanya, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 14:33:41. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.