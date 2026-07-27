Alanya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Alanya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Alanya\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü 24 yaşında hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Emre Durdahanoğlu (24) idaresindeki motosiklet, Kargıcak Mahallesi Merkez Sokak'ta park halindeki otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan incelemede, motosiklet sürücüsünün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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