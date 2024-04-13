Alanya\'da motosiklet-otomobil çarpışması sonucu yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde 8 gün önce kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu yaralanan sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede dün akşam yaşamını yitirdi.
İncekum Mahallesi'nde meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Uymaz (32) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ortaya çıktı. Görüntüde, kavşaktan karşı yola geçmeye çalışan motosikletle, otomobilin çarpışması yer alıyor.
E.D. (23) idaresindeki 07 NCC 66 plakalı otomobil, 4 Nisan'da Mehmet Uymaz'ın kullandığı 07 BFA 137 plakalı motosikletle çarpışmıştı. Ağır yaralanan Uymaz hastaneye kaldırılmış, otomobil sürücüsü ise gözaltına alınmıştı.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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