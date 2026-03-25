Alanya\'da Muz Serası Kundaklama Olayı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir muz serasının kundaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hocalar Mahallesi'nde M.K'ye ait muz serasının motosikletli şüpheliler tarafından kundaklanmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan incelemede, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.Y. (35) ve B.K. (45) yakalandı. Soruşturmanın devamında olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen E.Ç. de (61) gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.