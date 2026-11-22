Antalya'nın Alanya ilçesinde yol verme kavgası sırasında öğretmenin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öğretmen Yasin Demir'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan H.Ö. ve K.G'nin, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlıların savcılıktaki sorguları sürüyor.

Olay

Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi'nde dün Yasin Demir ile H.Ö. ve K.G. arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, bıçakla yaralanan Demir, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Motosikletle olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla evlerinde yakalanmıştı.