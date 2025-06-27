Alanya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutseydi Mahallesi Kızılalan mevkiinde saat 07.00 sıralarında çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucu saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. 9 saatin sonunda kontrol altına alınabilen yangında ilk belirlemelere göre 12 hektar orman zarar gördü.

Ekipler yangın bölgesinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.