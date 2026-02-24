Antalya'nın Alanya ilçesinde bir çiçekçiden pelüş oyuncak ayı çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde gece saatlerinde motosikletle çiçekçiye gelen, biri kadın 2 şüpheli, iş yerinin dışında bulunan pelüş ayıyı alarak bölgeden ayrıldı.
Sabah geldiğinde ayının yerinde olmadığını gören iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerinden oyuncak ayının çalındığını belirledi.
İhbar üzerine jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletle gelen 2 kişinin pelüş ayıyı alıp motosikletin önüne koyarak bölgeden uzaklaştıkları görüldü.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Peluş Ayı Hırsızlığı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?