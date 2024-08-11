Güncel

Alanya'da plajlar doldu taştı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcaktan bunalan tatilciler serinlemek için plajlara akın etti. Hava sıcaklığının 35 dereceyi gösterdiği ilçede turistler denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Alanya'da tatil yapanlar sıcak yaz günlerinin etkisini azaltmak için denize akın ediyor. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 29,5 nem oranının ise yüzde 64 derece ölçüldüğü ilçede, dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajları renkli görüntülere sahne oldu.

Sahilleri dolduran tatilciler, deniz ve güneşin tadını çıkardı. Bazı turistler denize girip serinlerken, bazıları da şezlonglarda ve kumsalda güneşlenerek kitap okumayı tercih etti.

Deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar da plajda renkli görüntüler oluşturdu.

"Alanya'ya tekrar gelmeyi düşünüyoruz"

Avustralya'nın New South Wales eyaletinde tatile gelen Craig Smith ve Kelly Smith çifti Alanya'nın çok güzel olduğunu belirterek, "Alanya'ya tatil için ikinci gelişimiz. Burayı çok beğeniyoruz, buranın insanları da çok cana yakın. Burada tatil yapmak harika ve tekrar gelmeyi düşünüyoruz.