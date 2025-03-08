Alanya'da Ramazan Meydanı'nda Etkinlikler Devam Ediyor

(ANTALYA) - Alanya Belediyesi'nin Ramazan Meydanı'nda düzenlediği etkinlikler vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Hacivat Karagöz gösterisi ile başlayan gece, tasavvuf müziği sanatçıları Fırat Türkmen ve Ahmet Fescioğlu'nun ilahileriyle devam etti.

Alanya Belediyesi tarafından Belediye Eski Binası yanında kurulan Ramazan Meydanı, her akşam farklı etkinliklerle vatandaşları ağırlıyor. Alanya Belediyesi Başkan Vekili Murat Levent Koçak, Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü, Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak ve çok sayıda vatandaş dün akşamki etkinliğe katıldı.

Geleneksel kültürün önemli parçalarından Hacivat Karagöz gösterisi, hem çocukların hem de yetişkinlerin beğenisini kazandı. Durmuş Benli'nin sahnelediği gösteride çocuklar da oyuna dahil olarak keyifli anlar yaşadı. Gösterinin ardından sahne alan Fırat Türkmen ve Ahmet Fescioğlu, seslendirdikleri ilahilerle beğeni topladı.

"Ramazan akşamlarını güzelleştirmek için çalışıyoruz"

Etkinliğe katılan Alanya Belediyesi Başkan Vekili Murat Levent Koçak, "Ramazan ayı, manevi birlikteliğimizin en güzel yaşandığı zamanlardan biri. Bizler de bu güzel akşamları biraz daha güzelleştirmek için çalışıyoruz. Sanatçılarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kendilerini gelecek yıl da burada görmek istiyoruz" dedi.

Koçak, sanatçılara hediye takdim etti.