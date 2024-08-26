Alanya'da Rumen turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rumen turist otel odasında ölü bulundu.
Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Romanya uyruklu Ailoaiei Costelmugurel'in (58) uzun süre odasından çıkmaması üzerine, otel personelince odasının kapısı açıldı.
Costelmugurel'in hareketsiz yattığını gören personel, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Otele, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Costelmugurel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Costelmugurel'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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