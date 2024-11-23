Alanya'da Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alanya'da Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, birçok ev ve iş yerinin su basmasına neden oldu. Fırtına nedeniyle seralarda da hasar meydana gelirken, yetkililer bölgeye giderek hasar tespit çalışmalarına başladı.

23.11.2024 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) ALANYA'DA SAĞANAK VE FIRTINA; EVLER SU DOLDU, SERALAR YIKILDI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su basarken, fırtına nedeniyle seralarda hasar oluştu.

Avsallar Mahallesi'nde şiddetli yağmurun etkisiyle birçok ev ve iş yerinde su baskını yaşandı. Su baskınlarına müdahale eden itfaiye ekipleri, bölgedeki su birikintilerini boşaltarak vatandaşların mağduriyetini gidermeye çalıştı. Belediye ekipleri de altyapıda yaşanan tıkanıklıkları açmak ve taşkınları kontrol altına almak için seferber oldu.

FIRTINA SERALARI VURDU

Alanya'nın tarım alanları da fırtınadan etkilendi. Akdam Mahallesi'nde yer alan seralarda hasar meydana gelirken, kuvvetli rüzgar ve sağanak üreticileri zor durumda bıraktı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle seralarının plastik örtüleri parçalanırken, sebzelerde de zarar oluştu.

'ELİMİZDE GELENİ YAPACAĞIZ'

Alanya Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaşanan fırtına ve şiddetli yağışın ardından bölgeye giderek hasar tespit çalışmalarına başladı. Çiftçileri tek tek dinleyen ve zarar gören alanları yerinde inceleyen Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, "Tek tesellimiz, can kaybının yaşanmamış olmasıdır. TARSİM sigortası olan üreticilerimizin zarar tespit işlemleri için gerekli başvuruları yaptık. Eksperlerimizin en kısa sürede bölgede çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Ancak sigortası olmayan üreticilerimiz için de Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır. Çiftçilerimiz bu tür doğal afetlerde büyük darbe alıyor. Ancak Alanya Ziraat Odası ve diğer kurumlarımız, üreticilerimizin yaralarını el birliği ile sarmak için seferber olacak. Üreticilerimize destek olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Çiftçilik, Antalya, Fırtına, Fırtına, İtfaiye, Güncel, Alanya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:39 Bolu’da kar esareti Otoyol ulaşıma kapandı Bolu'da kar esareti! Otoyol ulaşıma kapandı
22:17 ABD ve İngiltere’nin ardından Fransa’dan da onay çıktı: Ukrayna füzelerimizi kullanabilir ABD ve İngiltere'nin ardından Fransa'dan da onay çıktı: Ukrayna füzelerimizi kullanabilir
21:45 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi izleyicileri ayaklandırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi izleyicileri ayaklandırdı
19:43 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. 20 bin öğretmenin ataması yapıldı.
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil
08:55 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi
08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
07:59 Tunceli’de kayyum gerginliği Polis barikatını aşmak istediler Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 23:40:57. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.