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Alanya'da seyir halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Alanya'da seyir halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi

Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde seyir halindeyken motor bölümünden alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin edilirken otomobil kullanılamaz hale geldi.

04.01.2024 - 15:52,
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi yeni çevre yolu üzerinde yaşandı. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 BBR 564 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Sürücü yanan otomobilini durdurarak dışarı çıktı ve çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları müdahale ile yanan otomobili söndürdü. Yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin edilirken otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar vatandaşların cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Alanya\'da seyir halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi
Kaynak: DHA
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