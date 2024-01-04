Alanya\'da seyir halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi yeni çevre yolu üzerinde yaşandı. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 BBR 564 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Sürücü yanan otomobilini durdurarak dışarı çıktı ve çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları müdahale ile yanan otomobili söndürdü. Yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin edilirken otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar vatandaşların cep telefonuyla anbean kaydedildi.