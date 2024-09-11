Alanya'da Su Sporunda Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Alanya'da Su Sporunda Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Alanya\'da Su Sporunda Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Alanya'da su sporu yaparken teknenin çektiği şişme bottan düşen Cennet Aslan, başka bir parasailing teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

11.09.2024 17:52
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde su sporu yaparken teknenin çektiği şişme bottan düşen Cennet Aslan (36), başka bir parasailing teknesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Okurcalar sahili açıklarında meydana geldi. Cennet Aslan, denizde su sporu yaparken teknenin iple çektiği şişme bottan düştü. Bu sırada başka bir parasailing teknesi ise Cennet Aslan'ın üzerinden geçti. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Cennet Aslan'ın cansız bedeni, denizdekilerin yardımıyla sahil güvenlik ekipleri tarafından lastik botla kıyıya çekildi. Cennet Aslan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediye morguna konuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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