Antalya'nın Alanya ilçesinde tarım alanında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yeniköy Mahallesi'nde zirai alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına 1 helikopter, çok sayıda arazöz ve Orman İşletme Müdürlüğü personeliyle müdahalede bulunuldu.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın sonrası bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Tarım Alanında Yangın Çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?