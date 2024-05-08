Alanya'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Alanya\'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Mahmutlar Mahallesi'nde plajda bulunan bir büfenin önünde Azerbaycanlı B.İ. ile büfe sahibi K.Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. B.İ, K.Y'yi bıçakla yaraladı. Olayın ardından şüpheli Konyaaltı ilçesinde gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

08.05.2024 15:52
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Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Mahmutlar Mahallesi'nde plajda bulunan bir büfenin önünde oturan Azerbaycanlı B.İ. (35) ile büfe sahibi K.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.İ, K.Y'yi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan K.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli B.İ. Konyaaltı ilçesinde konakladığı bir apart otelde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Güvenlik, Suç, Göçmenler, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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