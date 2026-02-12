Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da Ulaşım Güvenliğini Sağlıyor - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da Ulaşım Güvenliğini Sağlıyor

12.02.2026 11:47  Güncelleme: 12:44
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da etkili olan yoğun yağışların ardından tıkanan gider ve menfezleri temizleyerek ulaşım güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, su baskınları ve heyelanlardan etkilenen yolları trafiğe açtı.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alanya'da etkili olan yoğun yağışların ardından sahada çalışmalarını sürdürüyor. Yağmur nedeniyle tıkanan giderler ve menfezler temizlenerek ulaşım güvenliği sağlanıyor.

Geçen hafta sonu Alanya ve çevresinde etkili olan sağanak yağış, kırsal mahalle yollarında su baskınlarına, heyelanlara ve göçüklere neden oldu. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bazı yollarda geçici aksamalar yaşansa da Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızlı müdahaleyle yolları yeniden trafiğe açtı. Yağışın ardından bölgede altyapı çalışmaları başlatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Alanya ekipleri, menfez ağızlarını tıkayan kaya, ağaç ve çamuru temizledi. Suyun akışını kolaylaştırmak amacıyla menfezin üst kısmında büz çalışması yapılarak yol güvenli hale getirildi.

Obaalacami Mahallesi grup yolunda, Oba Çayı'na bağlanan ve kaya, ağaç ile çamurun tıkadığı menfez ekipler tarafından açıldı. İş makineleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda su akışı yeniden sağlandı.

Ayrıca yağış sonrası bozulan Gümüşkavak, Uzunöz ve Bayırkozağacı Mahallesi yolunda da bakım, onarım ve şarampol temizliği çalışmaları gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Hava Durumu, Doğal Afet, Alanya, Güncel, Son Dakika

