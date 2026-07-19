Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
İ.Y. (60) idaresindeki otomobil, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Yaşar Gören'e (54) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık personeli, Gören'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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