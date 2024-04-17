Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan yeni yabani soğan türü, "Alanya soğanı" adıyla bilim dünyasına kazandırıldı.
Alanya'da yaşayan ve bitkiler üzerine amatör çalışmalar yapan Ahmet Tıraş, Söğüt Yaylası civarı dağlık alanda, 1750 metre rakımda farklı olduğunu düşündüğü bir soğan türüne rastladı.
Tıraş, bitkiye ait detaylı fotoğrafları, Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım'a ulaştırdı.
Araştırmalar sonucunda bitkinin literatürde kaydının olmadığı belirlendi.
Yıldırım, öğrencileri Seval Erdem ve doktora öğrencisi Tuğkan Özdöl'ün de dahil olduğu laboratuvar çalışmasının ardından hazırlanan bilimsel makale, uluslararası hakemli dergi Phytotaxa'da yayımlandı.
Bilim dünyasına kazandırılan bitkiye Türkçe isim olarak, "Alanya soğanı" adı verildi. Bitkinin bilimsel ismi keşfi yapan Ahmet Tıraş'a atıfla "Allium ahmet-tirasii Yıldırım" oldu.
"Yurttaş bilginlerin artması doğamızın korunmasında önemli bir rol oynamaktadır"
Prof. Dr. Hasan Yıldırım, AA muhabirine, Alanya soğanının keşfi ile Türkiye'de bulunan endemik soğan sayısının 113'e, Türkiye'deki soğan türünün de 228'e yükseldiğini söyledi.
Yıldırım, son yıllarda "yurttaş bilgin" olarak nitelendirilen, farklı mesleklerden insanların doğa sevgisi ve keşif ruhuyla yaptıkları doğa gezileri sonucunda birçok yeni bitki türünün keşfedildiğini belirtti.
Bunun en güzel örneklerinden birinin de polis memuru Tıraş'ın sayesinde bilim dünyasına kazandırılan "Alanya soğanı" olduğunu ifade eden Yıldırım, "Yurttaş bilgin dediğimiz kendilerini yetiştiren ve bilim insanları ile ortak çalışma yapan doğaseverler arttıkça ülkemiz doğası ve botanik bilimi adına çok önemli kazanımlar elde etmekteyiz. Halk ve bilim insanları arasında köprü görevi üstlenen yurttaş bilginlerin artması doğamızın korunmasında oldukça önemli bir rol oynamaktadır." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Yeni Bir Yabani Soğan Türü Keşfedildi - Son Dakika
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