Alanya'daki Bayrak Tutan Bozkurt Heykeli Kaldırıldı - Son Dakika
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Alanya'daki Bayrak Tutan Bozkurt Heykeli Kaldırıldı

Alanya\'daki Bayrak Tutan Bozkurt Heykeli Kaldırıldı

Alanya Belediyesi, ilçenin girişindeki Bayrak Tutan Bozkurt heykelinin kaldırıldığını duyurarak, heykelin belirli siyasi çağrışımlarla özdeşleşmiş bir simge olduğunu ve Alanya'nın evrensel kimliğine uygun olmadığını belirtti. Belediye, kaldırılan heykelin yerine toplumu kucaklayan bir sembol yerleştirilmesini amaçladığını ifade etti.

02.12.2024 17:09  Güncelleme: 17:25
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(ANTALYA)- Alanya Belediyesi, ilçenin girişindeki bayrak tutan bozkurt heykelinin kaldırılmasına ilişkin "Heykel, belirli siyasi çağrışımlarla özdeşleşmiş bir figür olarak algılanmış ve şehrimizin evrensel ve kapsayıcı kimliğine uygun olmadığı için kaldırılmıştır. Şehrimizin girişine yerleştirilecek her sembolün tüm Alanya halkını ve şehrimizin birleştirici kimliğini yansıtması gerektiğine inanmaktayız" açıklamasını yaptı.

Alanya Belediyesi, ilçenin girişinde yer alan bayrak tutan bozkurt heykelinin kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Alanya'mız, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafiri ağırlayan, dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelen insanların huzur ve hoşgörü içinde bir arada yaşadığı bir dünya kentidir. Alanya'nın bu çok kültürlü, birleştirici kimliği, yönetimimizin en önemli değeridir ve aldığımız tüm kararlarda bu ruhu rehber edinmekteyiz.

Son günlerde Alanya'nın girişinde bulunan Bayrak Tutan Bozkurt heykelinin kaldırılması yönündeki kararımızın eleştirildiğine ve bu kararın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası ve Kahramanmaraş Kalesi'ndeki tarihi Bayrak Tutan Bozkurt heykeliyle ilişkilendirilerek tartışılmaya çalışıldığına tanık olduk. Bu eleştirilerin tarihi bağlamdan ve Alanya'daki heykelin amacı ve algısından uzak olduğunu belirtmek isteriz.

1936 yılında Kahramanmaraş Kalesi'ne Atatürk'ün talimatıyla yaptırılan Bayrak Tutan Bozkurt heykeli, o dönemdeki Milli Mücadele'nin ruhunu ve Türk Milletinin bağımsızlık azmini simgelemek amacıyla yapılmıştır. Bu heykel, o dönemin tarihi bağlamında anlamlı bir yer tutmakta ve Türk Milletinin ortak değerlerini temsil etmektedir.

Alanya'nın girişine konulan Bayrak Tutan Bozkurt heykeli ise tarihi bir arka plan taşımamakta ve yakın tarihimizde belirli siyasi görüşlerle ilişkilendirilmiş bir figür olarak değerlendirilmiştir. Bu durum, heykelin birleştirici bir sembol olmaktan uzaklaşmasına ve toplumda ayrışmaya yol açabilecek bir algı yaratmasına neden olmuştur. Halkımızdan gelen yoğun eleştiriler ve talepler de bu algıyı doğrular niteliktedir.

Heykelin mevcut konumu, Alanya'nın çok kültürlü, birleştirici ve hoşgörülü yapısıyla örtüşmemekte; aksine, toplumsal kutuplaşmaya zemin hazırlayan bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Özellikle şehrimizin girişine konumlandırılacak sembollerin, tüm Alanya halkını kucaklayan ve birleştirici kimliği yansıtan unsurlar olması gerektiğine inanıyoruz.

Heykelin kaldırılması kararımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına ya da Türk milletinin değerlerine bir karşıtlığı temsil etmemektedir. Atatürk'ün, Cumhuriyet'imizin temelini oluşturan birleştirici ilkeleri, bizim de her zaman rehberimizdir. Ancak Alanya'daki heykel, belirli siyasi çağrışımlarla özdeşleşmiş bir figür olarak algılanmış ve şehrimizin evrensel ve kapsayıcı kimliğine uygun olmadığı için kaldırılmıştır.

Amacımız, Alanya'nın birleştirici kimliğini ve çok kültürlü yapısını geleceğe taşımaktır. Geçmişte, kamuoyuna danışılmadan alınan kararların yarattığı ayrışmaları gidermek ve toplumsal barışı pekiştirmek önceliğimizdir. Şehrimizin girişine yerleştirilecek her sembol, tüm Alanya halkını ve şehrimizin birleştirici kimliğini yansıtması gerektiğine inanmaktayız.

Halkımızın sağduyusuna ve ortak değerlerimize olan bağlılığına güveniyoruz. Bu süreçte bizleri anlayan ve destekleyen tüm Alanya halkına teşekkür ediyoruz. Alanya'nın huzurunu, hoşgörüsünü ve birleştirici ruhunu korumak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alanya'daki Bayrak Tutan Bozkurt Heykeli Kaldırıldı - Son Dakika

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