Alanya Demirtaş'ta saman balyası yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanya Demirtaş'ta saman balyası yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde saman balyalarının istiflendiği alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında çok sayıda saman balyası yandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde saman balyalarının istiflendiği alanda çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü.

Demirtaş Mahallesi'nde saman balyalarının istiflendiği alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında çok sayıda saman balyası yandı.

Kaynak: AA

Acil Durum, Antalya, İtfaiye, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya Demirtaş'ta saman balyası yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: 5 saatte zor söndürüldü Bolu'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: 5 saatte zor söndürüldü
Özgür Özel’in sert sözlerine Vali Davut Gül’den yanıt Özgür Özel'in sert sözlerine Vali Davut Gül'den yanıt
3 yaşında hükümdar olmuştu: Dünyanın en genç kralı son yolculuğuna uğurlandı 3 yaşında hükümdar olmuştu: Dünyanın en genç kralı son yolculuğuna uğurlandı
Düğünden dönenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 21 yaralı Düğünden dönenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 21 yaralı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Günday ve iki acil tıp teknisyeni tutuklandı Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Günday ve iki acil tıp teknisyeni tutuklandı
İstanbul’da ‘Ailem Güvende’ operasyonu Çok sayıda mekana baskın yapıldı İstanbul’da ‘Ailem Güvende’ operasyonu! Çok sayıda mekana baskın yapıldı

23:16
Okan Buruk’tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm
Okan Buruk'tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm
22:56
Galatasaray’da 2008’den sonra bir ilk
Galatasaray'da 2008'den sonra bir ilk
22:01
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada
21:53
Gemisini kurtaran kaptan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı’nın füzesiyle kazandı
Gemisini kurtaran kaptan! Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın füzesiyle kazandı
21:41
Suriye’de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor
Suriye'de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor
21:08
Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi
Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 01:07:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Alanya Demirtaş'ta saman balyası yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement