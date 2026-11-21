Alanya Kestel'deki rezidansta çıkan yangında hasar oluştu, itfaiye ekipleri söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki bir rezidansın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında rezidans hasar gördü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir rezidansta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kestel Mahallesi'ndeki rezidansın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar oluştu.
Kaynak: AA
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