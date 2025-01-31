Alanya Muhtarlar Derneği'nde Yeni Dönem Başladı - Son Dakika
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Alanya Muhtarlar Derneği'nde Yeni Dönem Başladı

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, muhtarlarla yapılan programda birlik ve uyumun önemine vurgu yaptı. Yeni seçilen Muhtar Rüştü Vural, tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.

31.01.2025 13:59  Güncelleme: 15:34
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(ANTALYA) - Alanya Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen programda konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Muhtarlarımızla çok daha iyi bir uyumla çalışacağımıza ve bunun da mahallelere gelecek olan hizmete hız kazandıracağına inanıyorum" dedi.

Alanya Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen programa Kaymakam Fatih Ürkmezer, Başkan Özçelik, Muhtarlar Derneği Başkanı Rüştü Vural, belediye başkan yardımcıları, başkan danışmanları, belediye meclis üyeleri, kurum amirleri, dernek üyeleri ve muhtarlar katıldı. Programda, Dernek Başkanlığı'na yeni seçilen Muhtar Rüştü Vural tarafından açılış konuşması gerçekleştirildi. Alanya'daki tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde çalışacaklarını belirten Muhtar Vural, programa katılan protokol üyelerine teşekkür etti.

Programa katılan muhtarlara seslenen Başkan Özçelik de şunları dile getirdi:

"Bizlere söyleyin, isteyin, eleştirin"

"Dernek Başkanı'mız Muhtar Rüştü Vural ile toplantı öncesi görüştük. Bizlerden bazı talepleri oldu. Köy konakları ve dernek binası gibi konularda iş birliğinde içerisinde çalışarak bu taleplere yanıt vereceğiz. Halkımızla aramızda köprü görevi gören muhtarlarımızın her birinin talepleri bizim için çok kıymetli. Ben de dahil tüm arkadaşlarımın telefonu 24 saat açık. Ekonomimiz yettiğince mahallelerimize özellikle yol ve su konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yayla yollarımızın da pek çoğunu bitirdik. Demirkapı ve Dim Çayı yolu üzerinde de epey bir yer yaptık. Ayakkabımız 38'den 40'a doğru yaklaşmaya başladı. İnşallah bu sene daha verimli ve sizlerin isteğini daha hızlı çözmeye çalışacağız. Muhtarlarımız belediyenin sahadaki parmaklarıdır. Eskiden muhtar dendiğinde sadece köyün muhtarı gibi algılanırdı ama artık sizler, bu hizmette önemli bir yer tutuyorsunuz. Ben bu dönem içerisinde dernekle ve muhtarlarımızla çok daha iyi bir uyumla çalışacağımıza, bunun da mahallelere gelecek olan hizmete hız kazandıracağına inanıyorum. Bizlere söyleyin, isteyin, eleştirin. Hepinize davetleri için teşekkür ediyorum."

Başkan Özçelik'in ardından söz alan Kaymakam Ürkmezer ise şöyle konuştu:

"Muhtarlar Derneği'nde yeni bir yönetime geçildi. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyoruz. Muhtarlarımız arasındaki birlik ve beraberliği her zaman görmek istiyoruz. Bizler bütün mesai arkadaşlarımızla beraber muhtarlarımızın temsil ettiği vatandaşlarımıza en iyi hizmeti alabilmeleri için çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimiz her anlamda huzurlu bir kent. Şehrimizin daha huzurlu ve daha güzel olması için hep birlikte çabalıyoruz. Bu organizasyonu gerçekleştirilen Muhtarlar Derneği ve yönetimine teşekkür ediyor, tüm muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA

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