Alanya'ya 1807 Turist Getiren Kruvaziyer Yanaştı
Marella Discovery kruvaziyeri, Alanya'ya 1807 turist getirerek turistik ziyarete başladı.
Malta bayraklı "Marella Discovery" kruvaziyeriyle Antalya'nın Alanya ilçesine 1807 turist geldi.
Marmaris Limanı'ndan gelen 264 metrelik yolcu gemisi, Alanya Limanı iskelesine yanaştırıldı.
Gemide, çoğu İngiliz 1807 yolcu ve 728 personelin bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Alanya Kalesi'ni gezdi, diğer turistik yerleri ziyaret etti.
Kruvaziyerin bir sonraki durağının Limasol olacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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